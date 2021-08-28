У Харкові авто збило дівчину на коні

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

У Харкові водій "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на коня.

В результаті аварії кінь помер на місці події. Подія сталася 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі.

24-річну постраждалу доставили до медичного закладу.

Кінь помер на місці події.

Зараз встановлюються всі обставини події.

До слова, рух транспорту на площі Свободи буде заборонено.

Про це повідомили в Департаменті інфраструктури.

Заборона пов'язана з підготовкою заходів до Дня знань.

Так, 30 серпня з 7: 00 рух буде заборонено на пл.Свободи - на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера.

На цей період рух транспорту буде організовано по вул. Трінклера та просп. Незалежності.

Також 30 серпня з 16:00 до 19:30 та 1 вересня з 16:00 до 20:00 буде заборонено рух транспорту на вул.Сумській - на ділянці від вул. Дружин-Мироносиць до просп. Незалежності.

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