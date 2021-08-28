В Харькове авто сбило девушку на лошади
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
В Харькове водитель "Volkswagen Passat" совершил наезд на лошадь.
В результате аварии конь скончался на месте происшествия. Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске.
24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
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Конь скончался на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К слову, движение транспорта на площади Свободы будет запрещено.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Запрет связан с подготовкой мероприятий ко Дню знаний.
Так, 30 августа с 7:00 движение будет запрещено на пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
На этот период движение транспорта будет организовано по ул. Тринклера и просп. Независимости.
Также 30 августа с 16:00 до 19:30 и 1 сентября с 16:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Сумской - на участке от ул. Жен-Мироносиц до просп. Независимости.
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