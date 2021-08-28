В Харькове авто сбило девушку на лошади

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

В Харькове водитель "Volkswagen Passat" совершил наезд на лошадь.

В результате аварии конь скончался на месте происшествия. Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске.

24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Конь скончался на месте происшествия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К слову, движение транспорта на площади Свободы будет запрещено.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Запрет связан с подготовкой мероприятий ко Дню знаний.

Так, 30 августа с 7:00 движение будет запрещено на пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

На этот период движение транспорта будет организовано по ул. Тринклера и просп. Независимости.

Также 30 августа с 16:00 до 19:30 и 1 сентября с 16:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Сумской - на участке от ул. Жен-Мироносиц до просп. Независимости.

Напомним, в Харькове авто протаранило маршрутку с пассажирами, фото: "вылетел на встречку"

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры