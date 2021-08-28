Рух транспорту на площі Свободи буде заборонено
Про це повідомили в Департаменті інфраструктури.
Заборона пов'язана з підготовкою заходів до Дня знань.
Так, 30 серпня з 7: 00 рух буде заборонено на пл.Свободи - на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера.
На цей період рух транспорту буде організовано по вул. Трінклера та просп. Незалежності.
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Також 30 серпня з 16:00 до 19:30 та 1 вересня з 16:00 до 20:00 буде заборонено рух транспорту на вул.Сумській - на ділянці від вул. Дружин-Мироносиць до просп. Незалежності.
До слова, у Харкові авто збило дитину.
Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі.
27 серпня стало відомо про нічну ДТП на Одеській трасі, що в Харкові.
Машина збила дитину, що їхала на велосипеді.
Легковий автомобіль збив 11-річного хлопчика на Одеському шосе в Харкові. Швидка оперативно прибула на місце ДТП і забрала дитину в лікарню.
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