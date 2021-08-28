Движение транспорта на площади Свободы будет запрещено
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Запрет связан с подготовкой мероприятий ко Дню знаний.
Так, 30 августа с 7:00 движение будет запрещено на пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
На этот период движение транспорта будет организовано по ул. Тринклера и просп. Независимости.
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Также 30 августа с 16:00 до 19:30 и 1 сентября с 16:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Сумской - на участке от ул. Жен-Мироносиц до просп. Независимости.
К слову, в Харькове авто сбило ребенка.
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале.
27 августа стало известно о ночном ДТП на Одесской трассе, что в Харькове.
Машина сбила ребенка, ехавшего на велосипеде.
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