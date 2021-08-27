У Харкові сталася аварія з автомобілем швидкої та патрульних
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.
Так, водій автомобіля швидкої, рухаючись на "червоний" порушив кілька пунктів ПДР і зіткнувся з автомобілем патрульних.
В результаті ДТП ніхто не травмувався.
Патрульні склали на водія автомобіля швидкої адміністративний протокол за ст. 124.
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Момент аварії потрапив на відео.
До слова, у Харкові сталася масштабна аварія.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.
У Харкові 26 серпня близько 13:20 на вул.Гвардійців Широнінців зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106, Kia Ceed, мікроавтобус Ford Transit і "Газель".
В результаті ДТП в лікарню доставили пасажирку "ВАЗ".
Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.
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