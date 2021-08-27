У Харкові сталася аварія з автомобілем швидкої та патрульних

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Так, водій автомобіля швидкої, рухаючись на "червоний" порушив кілька пунктів ПДР і зіткнувся з автомобілем патрульних.

В результаті ДТП ніхто не травмувався.

Патрульні склали на водія автомобіля швидкої адміністративний протокол за ст. 124.

Момент аварії потрапив на відео.

До слова, у Харкові сталася масштабна аварія.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.

У Харкові 26 серпня близько 13:20 на вул.Гвардійців Широнінців зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106, Kia Ceed, мікроавтобус Ford Transit і "Газель".

В результаті ДТП в лікарню доставили пасажирку "ВАЗ".

Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.

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