Що відомо на момент

На трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка з каменем

ДТП сталася біля міста Красноград.

"Рух у напрямку Харкова повністю заблоковано. Прошу водіїв поки утриматися від поїздок по цій трасі, а тим, хто в дорозі, звернути увагу на те, що об'їхати ДТП можна тільки через село Коломацьке», — йдеться в повідомленні.

Всі обставини ДТП з'ясовуються,

До слова, головна транспортна "артерія" Харкова застигла через ремонт

У Харкові через ремонт дороги виріс величезний затор на вул.Полтавський Шлях.

Через ремонт середньої смуги дороги утворився великий транспортний затор.

"На холодку біля зростання ремонт середньої смуги, вже велика пробка", - повідомили водії в мережі.

У коментарях користувачі Мережі не розуміють, навіщо комунальні служби проводять ремонт дороги, на якій ще недавно не було ніяких проблем.

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