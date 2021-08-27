На трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка з каменем
ДТП сталася біля міста Красноград.
"Рух у напрямку Харкова повністю заблоковано. Прошу водіїв поки утриматися від поїздок по цій трасі, а тим, хто в дорозі, звернути увагу на те, що об'їхати ДТП можна тільки через село Коломацьке», — йдеться в повідомленні.
Всі обставини ДТП з'ясовуються,
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До слова, головна транспортна "артерія" Харкова застигла через ремонт
У Харкові через ремонт дороги виріс величезний затор на вул.Полтавський Шлях.
Через ремонт середньої смуги дороги утворився великий транспортний затор.
"На холодку біля зростання ремонт середньої смуги, вже велика пробка", - повідомили водії в мережі.
У коментарях користувачі Мережі не розуміють, навіщо комунальні служби проводять ремонт дороги, на якій ще недавно не було ніяких проблем.
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