На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик с камнем

ДТП произошло возде города Красноград.

"Движение в направлении Харькова полностью заблокировано. Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выясняются,

К слову, главная транспортная "артерия" Харькова застыла из-за ремонта

В Харькове из-за ремонта дороги выросла огромная пробка на ул. Полтавский Шлях.

Из-за ремонта средней полосы дороги образовался большой транспортный затор.

"На холодке возле роста ремонт средней полосы, уже большая пробка", - сообщили водители в сети.

В комментариях пользователи сети не понимают, зачем коммунальные службы проводят ремонт дороги, на которой еще недавно не было никаких проблем.

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