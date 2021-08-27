На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик с камнем
ДТП произошло возде города Красноград.
"Движение в направлении Харькова полностью заблокировано. Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП выясняются,
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К слову, главная транспортная "артерия" Харькова застыла из-за ремонта
В Харькове из-за ремонта дороги выросла огромная пробка на ул. Полтавский Шлях.
Из-за ремонта средней полосы дороги образовался большой транспортный затор.
"На холодке возле роста ремонт средней полосы, уже большая пробка", - сообщили водители в сети.
В комментариях пользователи сети не понимают, зачем коммунальные службы проводят ремонт дороги, на которой еще недавно не было никаких проблем.
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