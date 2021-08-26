Що відомо на даний момент

У Харкові сталася масштабна аварія

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.

У Харкові 26 серпня близько 13:20 на вул. Гвардійців Широнінців зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106, Kia Ceed, мікроавтобус Ford Transit і "Газель".

В результаті ДТП в лікарню доставили пасажирку "ВАЗ".

Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.

До слова, головна транспортна "артерія" Харкова застигла через ремонт

У Харкові через ремонт дороги виріс величезний затор на вул.Полтавський Шлях. Через ремонт середньої смуги дороги утворився великий транспортний затор.

"На холодку біля зростання ремонт середньої смуги, вже велика пробка", - повідомили водії в мережі.

У коментарях користувачі Мережі не розуміють, навіщо комунальні служби проводять ремонт дороги, на якій ще недавно не було ніяких проблем.

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