В Харькове произошла масштабная авария
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
В Харькове 26 августа около 13:20 на ул. Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили ВАЗ-2106, Kia Ceed, микроавтобус Ford Transit и "Газель".
В результате ДТП в больницу доставили пассажирку "ВАЗ".
Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
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К слову, главная транспортная "артерия" Харькова застыла из-за ремонта
В Харькове из-за ремонта дороги выросла огромная пробка на ул. Полтавский Шлях. Из-за ремонта средней полосы дороги образовался большой транспортный затор.
"На холодке возле роста ремонт средней полосы, уже большая пробка", - сообщили водители в сети.
В комментариях пользователи сети не понимают, зачем коммунальные службы проводят ремонт дороги, на которой еще недавно не было никаких проблем.
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