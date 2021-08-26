У Харкові сталася жахлива ДТП

Як повідомив телеграм-канал "Труха Харків", один з учасників аварії був п'яний.

Злетілися рятувальники, щоб витягнути чоловіка з перевернутого авто.

"ВАЗ 2108 в щі, водія вирізали рятувальники, живим відвезли на швидкій 🚑 інших розбитих авто на місці ДТП не видно. Затор розтягнувся до Полтавського шляху", - йдеться в повідомленні.

Офіційною інформація з'ясовується.

"Там поруч трактор стояв з ковшем, таке відчуття що він в ківш і влетів", "пробка від світлофора на колі, обьезжайте по Темерязева", "ось вся сутність Жигулів. Безпеки нуль. Не машина а консервна банка", "це не в машині справа а в льотчиках", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

До слова, нещодавно на Київ-Харків-Довжанський страшна ДТП.

29-річний водій автомобіля "Опель", рухаючись з Харкова в бік Ізюма, не дотримувався дистанції і зіткнувся з причепом автомобіля"КамАЗ".

В Оpel Kadett в момент аварії був водій, його дружина і двоє дітей – 7 років і 10 місяців.

На жаль, батько сім'ї загинув на місці, його тіло довелося деблокувати з машини співробітнкам ДСНС.

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