В Харькове произошло жуткое ДТП
Как сообщил телеграм-канал "Труха Харьков", один из участников аварии был пьян.
Слетелись спасатели, чтобы вытащить мужчину из перевернутого авто.
"ВАЗ 2108 в щи, водителя вырезали спасатели, живым увезли на скорой 🚑 Других разбитых авто на месте ДТП не видно. Пробка растянулась до Полтавского Шляха", - говорится в сообщении.
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Официальной информация выясняется.
"Там рядом трактор стоял с ковшом, такое ощущение что он в ковш и влетел", "пробка от светофора на кругу, обьезжайте по Темерязева", "Вот вся сущность жигулей. Безопасности ноль. Не машина а консервная банка", "Это не в машине дело а в летчиках", - пишут пользователи сети в комментариях.
К слову, недавно натрассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП.
29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.
В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.
К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.
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