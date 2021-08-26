В Харькове произошло жуткое ДТП

Как сообщил телеграм-канал "Труха Харьков", один из участников аварии был пьян.

Слетелись спасатели, чтобы вытащить мужчину из перевернутого авто.

"ВАЗ 2108 в щи, водителя вырезали спасатели, живым увезли на скорой 🚑 Других разбитых авто на месте ДТП не видно. Пробка растянулась до Полтавского Шляха", - говорится в сообщении.

Официальной информация выясняется.

"Там рядом трактор стоял с ковшом, такое ощущение что он в ковш и влетел", "пробка от светофора на кругу, обьезжайте по Темерязева", "Вот вся сущность жигулей. Безопасности ноль. Не машина а консервная банка", "Это не в машине дело а в летчиках", - пишут пользователи сети в комментариях.

К слову, недавно натрассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП.

29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.

В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.

К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.

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