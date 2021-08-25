У Харкові поліція з'ясувала подробиці загибелі 12-річної дитини у водоймі
24 серпня хлопчик вирушив на берег водойми по вул.Івана Каркача з двома молодшими братами без дозволу дорослих.
Діти купалися в озері, коли 12-річний хлопець зник у водоймі.
Тоді діти розповіли все батькові.
Чоловік звернувся в поліцію із заявою про розшук сина.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Друг Кароль показав, як виглядає могила Скрябіна через 6 років після його загибелі: "За всі ці роки..."
74-річна Софія Ротару В обіймах Баскова викликала шквал насмішок: "Як вагітна дружина"
Вранці 25 серпня тіло дитини на дні водойми виявили рятувальники.
"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.
До слова, у Харкові біля церкви лежало тіло людини
Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту лежало накрите простирадлом тіло.
Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.
Поруч з тілом знаходився поліцейський.
Офіційна інформація перевіряється.
Нагадаємо, трагедія біля церкви в Харкові, на землі лежить тіло людини: фото з місця
Як повідомляла Politeka, НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці
Також Politeka писала, що у Харкові хлопця викинули на дорогу з автомобіля, фото: "у стані коми".