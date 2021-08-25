У Харкові поліція з'ясувала подробиці загибелі 12-річної дитини у водоймі

24 серпня хлопчик вирушив на берег водойми по вул.Івана Каркача з двома молодшими братами без дозволу дорослих.

Діти купалися в озері, коли 12-річний хлопець зник у водоймі.

Тоді діти розповіли все батькові.

Чоловік звернувся в поліцію із заявою про розшук сина.

Вранці 25 серпня тіло дитини на дні водойми виявили рятувальники.

"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.

До слова, у Харкові біля церкви лежало тіло людини

Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту лежало накрите простирадлом тіло.

Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.

Поруч з тілом знаходився поліцейський.

Офіційна інформація перевіряється.

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