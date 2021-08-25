В Харькове полиция выяснила подробности гибели 12-летнего ребенка в водоеме

24 августа мальчик отправился на берег водоема по ул. Ивана Каркача с двумя младшими братьями без разрешения взрослых.

Дети купались в озере, когда 12-летний парень исчез в водоеме.

Тогда дети рассказали все отцу.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске сына.

Утром 25 августа тело ребенка на дне водоема обнаружили спасатели.

"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.

К слову, в Харькове возле церкви лежало тело человека

Фото опубликовали очевидцы в соцсетях и сообщили, что на Салтовке на 602-м микрорайоне у остановки общественного транспорта лежало накрытое простыней тело.

Остановка расположена возле Медкомплекса и храма Преображения Господня.

Рядом с телом находился полицейский.

Официальная информация проверяется.

Напомним, трагедия возле церкви в Харькове, на земле лежит тело человека: фото с места

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности

Также Politeka писала, что в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля, фото: "В состоянии комы".