12-річну дитину, яка зникла у Харкові, знайшли
24 серпня хлопчик зник, його шукали співробітники поліції та волонтери.
Трагічний випадок стався 24 серпня в Індустріальному районі Харкова. На водоймі на бульварі Івана Каркача під час відпочинку потонув хлопчик 2009 р. н.
Тіло дитини було знайдено на дні ставка.
Щирі співчуття рідним і близьким. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.
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"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.
До слова, у Харкові біля церкви лежало тіло людини
Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту лежало накрите простирадлом тіло.
Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.
Поруч з тілом знаходився поліцейський.
Офіційна інформація перевіряється.
Нагадаємо, трагедія Біля церкви в Харкові, на землі лежить тіло людини: фото з місця
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