12-річну дитину, яка зникла у Харкові, знайшли

24 серпня хлопчик зник, його шукали співробітники поліції та волонтери.

Трагічний випадок стався 24 серпня в Індустріальному районі Харкова. На водоймі на бульварі Івана Каркача під час відпочинку потонув хлопчик 2009 р. н.

Тіло дитини було знайдено на дні ставка.

Щирі співчуття рідним і близьким. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.

"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.

До слова, у Харкові біля церкви лежало тіло людини

Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту лежало накрите простирадлом тіло.

Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.

Поруч з тілом знаходився поліцейський.

Офіційна інформація перевіряється.

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