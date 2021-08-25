12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли
24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.
Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.
Тело ребенка было найдено на дне пруда.
Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
«Холостяк» Заливако сорвался к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…»
Внезапно скончался легендарный музыкант, врачи не смогли помочь: подробности трагедии
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Порошенко атаковали после парада на Крещатике, вмешалась полиция: кадры ЧП
"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.
К слову, в Харькове возле церкви лежало тело человека
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях и сообщили, что на Салтовке на 602-м микрорайоне у остановки общественного транспорта лежало накрытое простыней тело.
Остановка расположена возле Медкомплекса и храма Преображения Господня.
Рядом с телом находился полицейский.
Официальная информация проверяется.
Напомним, трагедия возле церкви в Харькове, на земле лежит тело человека: фото с места
Как сообщала Politeka, ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности
Также Politeka писала, что в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля, фото: "В состоянии комы".