На Харківщині згорів цілий гектар сухої трави
Про це повідомили у щодобовому зведенні ХОДА.
18 серпня о 14: 10 в селі Піщане сталася пожежа поруч з садовим кооперативом.
Горіла трава на площі 1 га В 15:00 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:20 його повністю загасили.
У Харківській області після гасіння палаючої трави рятувальники знайшли обгорілий труп 81-річного пенсіонера.
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До слова, нещодавно в Харкові сталася потужна пожежа
НП сталася в Новобаварському районі міста.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області. По вулиці Цехівській горів приватний будинок.
У момент прибуття рятувальників на місце в будинку горіли домашні речі. Пожежникам вдалося оперативно впоратися з вогнем.
На місці події рятувальники виявили тіло 86-річної жінки.
Зараз встановлюються всі причини загоряння.
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