На Харьковщине сгорел целый гектар сухой травы

Об этом сообщили в ежесуточной сводки ХОГА.

18 августа в 14:10 в селе Песчаное произошел пожар рядом с садовым кооперативом.

Горела трава на площади 1 га. В 15:00 пожар удалось локализовать, а в 15:20 его полностью потушили.

В Харьковской области после тушения горящей травы спасатели нашли обгоревший труп 81-летнего пенсионера.

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пожар, сухостой

К слову, недавно в Харькове произошел мощный пожар

ЧП произошло в Новобаварском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. По улице Цеховской горел частный дом.

В момент прибытия спасателей на место в доме горели домашние вещи. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.

Сейчас устанавливаются все причины возгорания.

полиция, скорая, швидка допомога, скрин

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