На Харьковщине сгорел целый гектар сухой травы
Об этом сообщили в ежесуточной сводки ХОГА.
18 августа в 14:10 в селе Песчаное произошел пожар рядом с садовым кооперативом.
Горела трава на площади 1 га. В 15:00 пожар удалось локализовать, а в 15:20 его полностью потушили.
В Харьковской области после тушения горящей травы спасатели нашли обгоревший труп 81-летнего пенсионера.
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К слову, недавно в Харькове произошел мощный пожар
ЧП произошло в Новобаварском районе города.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. По улице Цеховской горел частный дом.
В момент прибытия спасателей на место в доме горели домашние вещи. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.
Сейчас устанавливаются все причины возгорания.
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