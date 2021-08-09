У Харківській області сьогодні, 9 серпня, буде спекотно
Так, переміщення жарких повітряних мас з Казахстану до Харкова призведе до підвищення температури.
Повітря прогріється + 33 градусів Цельсія, вітер буде слабким - 3,5-2,9 м / с , тому в області збережеться надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.
До слова, нещодавно харківські рятувальники звернулися до жителів
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Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.
Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.
"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.
У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".
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