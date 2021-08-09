В Харьковской области сегодня, 9 августа, будет жарко
Так, перемещение жарких воздушных масс из Казахстана в Харьков приведет к повышению температуры.
Воздух прогреется +33 градусов Цельсия, ветер будет слабым - 3,5-2,9 м/с , поэтому в области сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
К слову, недавно харьковские спасатели обратились к жителям
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Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.
Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.
"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.
Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.
В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".
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