Харківські рятувальники екстрено звернулися до жителів

Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.

Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.

"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.

У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".

До слова, нещодавно в Харківській області вже був встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки

5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йшлося в повідомленні.

З початку року станом на 15 липня на таких пожежах загинули три людини.

Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.

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