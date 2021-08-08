Харківські рятувальники екстрено звернулися до жителів
Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.
Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.
"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.
У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".
До слова, нещодавно в Харківській області вже був встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йшлося в повідомленні.
З початку року станом на 15 липня на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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