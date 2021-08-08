Харьковские спасатели экстренно обратились к жителям
Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.
Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.
"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Актер и автор трюков Джеки Чана ушел из жизни в самом расцвете сил, детали трагедии: "Сокрушительная потеря"
Верная спутница Эктора Хименес-Браво нашла новую любовь: "Зря время не теряет"
Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше: "Ой, Вадюся..."
Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.
В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".
К слову, недавно в Харьковской области уже был установлен наивысший уровень пожарной опасности
5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорилось в сообщении.
С начала года по состоянию на 15 июля на таких пожарах погибли три человека.
Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей