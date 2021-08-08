Харьковские спасатели экстренно обратились к жителям

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.

Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.

"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.

В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".

К слову, недавно в Харьковской области уже был установлен наивысший уровень пожарной опасности

5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорилось в сообщении.

С начала года по состоянию на 15 июля на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей