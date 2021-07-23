У Харкові шукають дівчину
Вікторія відпочивала разом з компанією молодих людей на В'яловському водосховищі.
Під час катання на катамаранах в якийсь момент дівчина не втрималася і впала у воду-з тих пір її ніхто не бачив.
Прикмети: чорне волосся.
Була одягнена в білу футболку і короткі джинсові шорти.
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З особливих прикмет-татуювання троянди на руці.
Того дня компанія відзначала день Народження і молоді люди бачили Вікторію вперше.
У Головному управлінні Нацполіції в Харківській області підтвердили, що розшук дівчини Вікторії триває.
До слова, під Харковом пропала дівчинка.
У Красноградське відділення Нацполіції звернулася бабуся, повідомивши, що її 13-річна внучка пішла ввечері 3 липня з дому і зникла.
Поліція кинули всі сили на пошуки неповнолітньої і вже через кілька годин з'ясувалося, що дівчинка перебувала у знайомих в селі Новоолександрівка.
З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду.
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