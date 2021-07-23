В Харькове ищут девушку

Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище.

Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел.

Приметы: черные волосы.

Была одета в белую футболку и короткие джинсовые шорты.

Из особых примет - татуировка розы на руке.

В тот день компания молодых людей отмечала день рождения и ребята видели Викторию впервые.

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что розыск девушки Виктории продолжается.

К слову, под Харьковом пропала девочка.

В Красноградское отделение Нацполиции обратилась бабушка , сообщив, что ее 13-летняя внучка ушла вечером 3 июля из дома и пропала.





Полиция бросили все силы на поиски несовершеннолетней и уже через несколько часов выяснилось, что девочка находилась у знакомых в селе Новоалександровка.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу.

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