У Харківській області загорілося пшеничне поле
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Інформація про пожежу на пульт «101» надійшла вдень 21 липня.
На місце НП екстрено злетілися пожежники. На момент прибуття рятувальників полум'я поширилося на площу 0,5 га.
Пожежу оперативно ліквідували місцеві жителі до прибуття рятувальників.
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За попередніми даними, причиною загоряння пшеничного поля став порив вітру і як результат коротке замикання електричного дроту.
Нагадаємо, на Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.
О 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.
На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.
Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.
Працівник ДСНС ліквідувавши пожежа о 04: 10.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, у Харківській висотці спалахнула пожежа: кадри з місця нещастя.
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