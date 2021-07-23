В Харьковской области загорелось пшеничное поле
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Информация о пожаре на пульт «101» поступила днем 21 июля.
На место ЧП экстренно слетелись пожарные. На момент прибытия спасателей пламя распространилось на площадь 0,5 га.
Пожар оперативно ликвидировали местные жители до прибытия спасателей.
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По предварительным данным, причиной возгорания пшеничного поля стал порыв ветра и как результат короткое замыкания электрического провода.
Напомним, на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.
В 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.
На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.
Спасателями были спасены соседние здания.
Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, в харьковской высотке вспыхнул пожар: кадры с места несчастья.
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