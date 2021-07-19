У Харківській області через негоду впало дерево, перекривши залізничні рейки

Як передають очевидці в місцевих телеграм-каналах, НП сталася ввечері 18 липня на залізниці в бік Золочева.

Дерево, що впало через пориви вітру, перекрило рейки.

Рух поїздів було зупинено.

Офіційна інформація уточнюється.

А буквально днями в Харкові в районі станції метро "Індустріальна" дерево звалилося на трамвайні колії.

Зазначається, що рух трамваїв було тимчасово заблоковано.

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Салтівка постраждала найбільше-там пронеслася справжня буря.

На кадрах, які опублікували очевидці, видно, що злива супроводжувалася сильним вітром, який нахиляв дерева до землі.

Пориви вітру були настільки сильними, що зносили торгові намети на ринках.

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