В Харьковской области из-за непогоды упало дерево, перекрыв ж\д рельсы
Как
Упавшее из-за порывов ветра дерево перекрыло рельсы.
Движение поездов было остановлено.
Официальная информация уточняется.
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А буквально на днях в Харькове в районе станции метро "Индустриальная" дерево рухнуло на трамвайные пути.
Отмечается, что движение трамваев было временно заблокировано.
Напомним, Харьков накрыл ветер с грозами
Салтовка пострадала больше всех - там пронеслась настоящая буря.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что ливень сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.
Порывы ветра были настолько сильными, что сносили торговые палатки на рынках.
Сильный ливень в поселке Дворечное Харьковской области с полей потекла грязь, которая затопила жилые дома.
Также мы писали ранее, что стихия натворила беды в Харьковской области: кадры последствий.
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