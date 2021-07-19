В Харьковской области из-за непогоды упало дерево, перекрыв ж\д рельсы

Как сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах, ЧП произошло вечером 18 июля на железной дороге в сторону Золочева.

Упавшее из-за порывов ветра дерево перекрыло рельсы.

Движение поездов было остановлено.

Официальная информация уточняется.

А буквально на днях в Харькове в районе станции метро "Индустриальная" дерево рухнуло на трамвайные пути.

Отмечается, что движение трамваев было временно заблокировано.

Напомним, Харьков накрыл ветер с грозами

Салтовка пострадала больше всех - там пронеслась настоящая буря.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что ливень сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.

Порывы ветра были настолько сильными, что сносили торговые палатки на рынках.

Сильный ливень в поселке Дворечное Харьковской области с полей потекла грязь, которая затопила жилые дома.

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