Під Харковом поліція шукає підлітків

Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник. Хлопчик пішов з дому і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Харкові трамваї тимчасово не ходитимуть

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Рух трамваїв по спуску Клочковському, пр. Незалежності, вул.Трінклера, вул. Маяковського та вул. Мироносицької, на ділянці від вул. Маяковського до вул. Весніна, буде заборонено з 22:00 16 липня до 22:00 18 липня.

Повідомляється, що це пов'язано з реконструкцією пішохідного мосту через Клочківський узвіз. Трамвай №12 ходити не буде.

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