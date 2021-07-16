Під Харковом поліція шукає підлітків
Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.
До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник. Хлопчик пішов з дому і не відповідав на телефонні дзвінки.
Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.
А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.
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Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, у Харкові трамваї тимчасово не ходитимуть
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Рух трамваїв по спуску Клочковському, пр. Незалежності, вул.Трінклера, вул. Маяковського та вул. Мироносицької, на ділянці від вул. Маяковського до вул. Весніна, буде заборонено з 22:00 16 липня до 22:00 18 липня.
Повідомляється, що це пов'язано з реконструкцією пішохідного мосту через Клочківський узвіз. Трамвай №12 ходити не буде.
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