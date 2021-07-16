Под Харьковом полиция ищет подростков
Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Ему было всего 19 лет: трагически оборвалась жизнь молодого украинского защитника
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
"Холостячка" Мишина в купальнике раздразнила аппетит снимком посреди бассейна: "Неплохая начинка"
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
Напомним, в Харькове трамваи временно не будут ходить
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22:00 16 июля до 22:00 18 июля.
Сообщается, что это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск. Трамвай №12 ходить не будет.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП