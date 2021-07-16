У Харкові трамваї тимчасово не ходитимуть

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Рух трамваїв по спуску Клочковському, пр. Незалежності, вул.Трінклера, вул. Маяковського та вул. Мироносицької, на ділянці від вул. Маяковського до вул. Весніна, буде заборонено з 22:00 16 липня до 22:00 18 липня.

Повідомляється, що це пов'язано з реконструкцією пішохідного мосту через Клочківський узвіз. Трамвай №12 ходити не буде.

Крім того днями в Харкові помітили торнадо

Відео природного явища опублікували в місцевому телеграм-каналі.

"Торнадо був помічений біля Французького бульвару", - йдеться в повідомленні.

"ось і до нас дісталися катаклізми", "це пиловий вихор, такі часто бувають, нічого в ньому страшного немає", " Тю, ви що, ніколи торнадо не бачили?", "вони вже давно у нас аномально теплі зими, зрушення пір року і тд", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Відео можна побачити тут.

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