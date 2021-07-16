В Харькове трамваи временно не будут ходить
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22:00 16 июля до 22:00 18 июля.
Сообщается, что это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск. Трамвай №12 ходить не будет.
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Кроме того на днях в Харькове заметили торнадо
Видео природного явления опубликовали в местном телеграм-канале.
"Торнадо был замечен возле Французского бульвара", - говорится в сообщении.
"вот и до нас добрались катаклизмы", "Это пылевой вихрь, такие часто бывают, ничего в нем страшного нет", "Тю, вы что, никогда торнадо не видели?", "они уже давно у нас аномально тёплые зимы, сдвиги времён года и тд", - пишут в комментариях пользователи сети.
Видео можно увидеть здесь.
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