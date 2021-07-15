У Харкові за допомогою пожежного поїзда гасять склади з деревиною
15 липня о 2: 43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на складах з деревиною, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місце направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах і додатково пожежний потяг.
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 кв. м. Бійці ДСНС врятували на місці пожежі чоловіка 1958 року народження.
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На щастя, рятувальники запобігли поширенню полум'я на електропідстанцію.
До слова, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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