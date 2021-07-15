У Харкові за допомогою пожежного поїзда гасять склади з деревиною

15 липня о 2: 43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на складах з деревиною, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах і додатково пожежний потяг.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 750 кв. м. Бійці ДСНС врятували на місці пожежі чоловіка 1958 року народження.

На щастя, рятувальники запобігли поширенню полум'я на електропідстанцію.

До слова, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки

5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.

З початку року на таких пожежах загинули три людини.

Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.

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