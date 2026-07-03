Дефіцит овочів в Харківській області є частиною загальної тенденції, пов'язаної зі зменшенням урожайності та нерівномірним розподілом продукції.

Дефіцит овочів в Харківській області став помітнішим після весняних заморозків, які негативно вплинули на аграрний сектор і скоротили врожайність окремих культур, повідомляє Politeka.

Наслідки погодних змін уже відображаються на ситуації у різних регіонах країни.

Квітневі та травневі похолодання завдали найбільшої шкоди садам, тепличним господарствам і раннім посівам. Найвідчутніших втрат зазнали кісточкові дерева, адже низькі температури пошкодили зав'язь і молоді пагони.

Ситуація виявилася різною для виробників. Одним господарствам вдалося зберегти значну частину насаджень, тоді як інші повідомляють про істотне скорочення майбутнього збору. Через це рівень забезпечення місцевих ринків відрізняється.

Найбільше від температурних перепадів постраждали ранні культури. Саме вони першими реагують на різкі зміни погоди, тому очікування щодо літнього асортименту залишаються стриманими.

За оцінками експертів, Дефіцит овочів в Харківській області є частиною загальної тенденції, пов'язаної зі зменшенням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між регіонами.

Імпорт може лише частково компенсувати нестачу. Його обсяги залежатимуть від логістичних можливостей, доступності товарів і умов міжнародної торгівлі.

Аналітики зазначають, що найближчими місяцями вирішальне значення матимуть погодні умови та темпи надходження нового врожаю до магазинів. Саме вони визначатимуть подальший баланс на ринку.

Фахівці припускають, що після початку масового збору ситуація поступово стабілізується. Збільшення пропозиції має допомогти зменшити дефіцит і стримати цінові коливання.

Джерело: tsn

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