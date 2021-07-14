У Харкові діти знищили особливу дитячу гойдалку

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.

На гойдалку залізло багато дітей і від такої ваги вона просто не витримала і зламалася.

До слова, у Харкові загубилася дитина

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківщини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці світлій перехожі виявили хлопчика, який перебував без нагляду дорослих.

Хлопчик розповів, що не зміг знайти дорогу додому.

Водночас патрульні отримали повідомлення про те, що схожу за описом дитину розшукують.

Мама хлопчика пояснила, що під час прогулянки втратила восьмирічного сина. Близько години вона шукала хлопчика, але безрезультатно.

Поліцейські провели з мамою дитини виховну бесіду і повернули хлопчика.

До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння

Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові

Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"