В Харькове уничтожили особенную детскую качелю
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.
На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.
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К слову, в Харькове потерялся ребенок
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковщины.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Светлой прохожие обнаружили мальчика, который находился без присмотра взрослых.
Мальчик рассказал , что не смог найти дорогу домой.
В то же время патрульные получили сообщение о том, что похожего по описанию ребенка разыскивают.
Мама мальчика объяснила, что во время прогулки потеряла восьмилетнего сына. Около часа она искала мальчика, но безрезультатно.
Полицейские провели с мамой ребенка воспитательную беседу и вернули мальчика.
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