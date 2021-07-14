В Харькове уничтожили особенную детскую качелю

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковщины.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Светлой прохожие обнаружили мальчика, который находился без присмотра взрослых.

Мальчик рассказал , что не смог найти дорогу домой.

В то же время патрульные получили сообщение о том, что похожего по описанию ребенка разыскивают.

Мама мальчика объяснила, что во время прогулки потеряла восьмилетнего сына. Около часа она искала мальчика, но безрезультатно.

Полицейские провели с мамой ребенка воспитательную беседу и вернули мальчика.

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