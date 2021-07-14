В Харькове уничтожили особенную детскую качелю

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

Популярные статьи сейчас

Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."

Ушел из жизни бывший муж Пугачевой, который боролся с болезнью: подробности трагедии

В Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

В Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды

Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом: "Хирург перестарался"
Показать еще

К слову, в Харькове потерялся ребенок

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковщины.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Светлой прохожие обнаружили мальчика, который находился без присмотра взрослых.

Мальчик рассказал , что не смог найти дорогу домой.

В то же время патрульные получили сообщение о том, что похожего по описанию ребенка разыскивают.

Мама мальчика объяснила, что во время прогулки потеряла восьмилетнего сына. Около часа она искала мальчика, но безрезультатно.

Полицейские провели с мамой ребенка воспитательную беседу и вернули мальчика.

К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление

Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове

Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы".