У Харкові загубилася дитина

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківщини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці світлій перехожі виявили дитину, яка перебувала без нагляду дорослих.

Хлопчик розповів, що не зміг знайти дорогу додому.

Водночас патрульні отримали повідомлення про те, що схожу за описом дитину розшукують.

Мама хлопчика пояснила, що під час прогулянки втратила восьмирічного сина. Близько години вона шукала хлопчика, але безрезультатно.

Поліцейські провели з мамою дитини виховну бесіду і повернули хлопчика.

Нагадаємо, що на озері на очах у матері потонула дитина

Рятуючи свого друга, потонув 17-річний підліток.

Хлопець прийшов на озеро з мамою і 14-річним другом, хлопці плавали з надувним м'ячем і опинилися на середині озера. Молодший з них став тонути, на допомогу підліткам попрямували чергові рятувальники.

В цей час старший підліток спробував допомогти другу, зісковзнув з м'яча, але не втримався і зник під водою.

Рятувальники встигли витягнути на берег 14-річного підлітка, тіло хлопця водолази виявили наступного ранку.

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