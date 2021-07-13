В Харькове потерялся ребенок

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковщины.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Светлой прохожие обнаружили мальчика, который находился без присмотра взрослых.

Мальчик рассказал , что не смог найти дорогу домой.

В то же время патрульные получили сообщение о том, что похожего по описанию ребенка разыскивают.

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Мама мальчика объяснила, что во время прогулки потеряла восьмилетнего сына. Около часа она искала мальчика, но безрезультатно.

Полицейские провели с мамой ребенка воспитательную беседу и вернули мальчика.

Напомним, что на озере на глазах у матери утонул ребенок

Спасая своего друга, утонул 17-летний подросток.

Парень пришел на озеро с мамой и 14-летним другом, парни плавали с надувным мячом и оказались на середине озера. Младший из них стал тонуть, на помощь подросткам направились дежурные спасатели.

скорая помощь, врачи

В это время старший подросток попытался помочь другу, соскользнувшему с мяча, но не удержался и скрылся под водой.

Спасатели успели вытащить на берег 14-летнего подростка, тело парня водолазы обнаружили на следующее утро.

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