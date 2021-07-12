У Харківській області всього за добу дістали з води чотирьох осіб

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"На Петренківському водосховищі потонув 17-річний підліток, На Основ'янському-чоловік приблизно 40 років, на ставку с.Соснівка Богодухівського району – чоловік 1994 р. н. і на ставку в смт. Кочеток Чугуївського району чоловік близько 40 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.

Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.

Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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