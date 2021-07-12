В Харьковской области всего за сутки достали из воды четырех человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"На Петренковском водохранилище утонул 17-летний подросток, на Основянском – мужчина примерно 40 лет, на пруду с. Сосновка Богодуховского района – мужчина 1994 г.р. и на пруду в пгт. Кочеток Чугуевского района мужчина около 40 лет", - говорится в сообщении.
Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
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Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
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