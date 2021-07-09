Куди краще не їхати зараз

На Харківській окружній величезна пробка - водії стоять по 40 хвилин

Причина тому-ремонт дороги на декількох кілометрах ділянки в районі повороту на Липці. Відкрита тільки одна смуга, організовано реверсивний рух.

Як повідомляють водії, вранці час очікування проїзду по єдиній вільній смузі становив близько 40 хвилин.

Затор тягнувся від екопарку до повороту на Липці і від повороту на Липці до повороту на Старий Салтів.

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Водій курив за кермом і показував непристойні жести пасажирам.

Один з пасажирів зняв на відео те, що відбувається, що викликало великий резонанс в мережі і "герою" заборонили виїжджати на маршрути.

Керівництво депо розглядає питання про звільнення зухвалого співробітника за статтею трудового кодексу.

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