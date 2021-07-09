На харьковской окружной огромная пробка - водители стоят по 40 минут
Причина тому - ремонт дороги на нескольких километрах участка в районе поворота на Липцы. Открыта только одна полоса, организовано реверсивное движение.
Как сообщают водители, утром время ожидание проезда по единственной свободной полосе составляло около 40 минут.
Затор тянулся от Экопарка до поворота на Липцы и от поворота на Липцы до поворота на старый Салтов.
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