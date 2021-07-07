В Харькове произошло тройное ДТП
Об этом сообщили в на пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Так, в результате столкновения трех автомобилей есть пострадавшая.
7 июля, около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском в Харькове.
Там столкнулись автомобили ЛуАЗ, Skoda и KIA.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Адский зной и грозы доконают украинцев: появился неутешительный прогноз на Ивана Купала
Платить за отопление авансом, украинцев предупредили о коммунальном новшестве: «В платежках за июнь…»
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
В результате ДТП медики госпитализировали пассажирку автомобиля Skoda.
Причины аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, в Харькове наказали водителя троллейбуса
Водитель курил за рулем и показывал непристойные жесты пассажирам.
Один из пассажиров снял на видео происходящее, что вызвало большой резонанс в сети и "герою" запретили выезжать на маршруты.
Руководство депо рассматривает вопрос об увольнении дерзкого сотрудника по статье трудового кодекса.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"