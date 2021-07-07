В Харькове произошло тройное ДТП

Об этом сообщили в на пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, в результате столкновения трех автомобилей есть пострадавшая.

7 июля, около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском в Харькове.

Там столкнулись автомобили ЛуАЗ, Skoda и KIA.

В результате ДТП медики госпитализировали пассажирку автомобиля Skoda.

Причины аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

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Водитель курил за рулем и показывал непристойные жесты пассажирам.

Один из пассажиров снял на видео происходящее, что вызвало большой резонанс в сети и "герою" запретили выезжать на маршруты.

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