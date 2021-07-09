У Харківській області виявили небезпечну інфекцію

Так, в Безлюдівському водоймі виявили кишкову паличку, передає "Об'єктив".

Збудників інфекційних хвороб виявили у п'яти водоймах області, серед них Безлюдівська та Петренківська, що на території Харкова, також у місті Красноград в смт Зачепилівка та в озері біля смт Кегичівка.

На одному з пляжів, де фахівці виявили кишкову паличку, попереджувальних знаків про заборону купання немає.

Нагадаємо, що в Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.

Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.

До лікарні госпіталізували 16-річного харків'янина, який впав у воду з катамарану.

Травми на водоймах отримали двоє дорослих, на річці Сіверський Донець постраждав 36-річний чоловік.

39-річний чоловік травмувався під час пірнання на Основ'янському озері.

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