В Харьковской области обнаружили опасную инфекцию

Так, в Безлюдовском водоеме обнаружили кишечную палочку, передает "Объектив".

Возбудителей инфекционных болезней обнаружили в пяти водоемах области, среди них Безлюдовская и Петренковская, что на территории Харькова, также в городе Красноград в пгт Зачепиловка и в озере возле пгт Кегичёвка.

На одном из пляжей, где специалисты обнаружили кишечную палочку, предупреждающих знаков о запрете купания нет.

Напомним, что в Харьковской области четверо людей пострадали во время отдыха на воде

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трехлетняя девочка едва не утонула в надувном бассейне - медики прибыли на место и оказали экстренную помощь.

Девочку с диагнозом "спирационная асфиксия из-за утопления" госпитализировали.

В больницу госпитализировали 16-летнего харьковчанина, упавшего в воду из катамарана.

Травмы на водоемах получили двое взрослых, на реке Северский Донец пострадал 36-летний мужчина.

39-летний мужчина травмировался во время ныряния на Основянском озере.

К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление

Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове

Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"