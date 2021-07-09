В Харьковской области обнаружили опасную инфекцию
Так, в Безлюдовском водоеме обнаружили кишечную палочку, передает "Объектив".
Возбудителей инфекционных болезней обнаружили в пяти водоемах области, среди них Безлюдовская и Петренковская, что на территории Харькова, также в городе Красноград в пгт Зачепиловка и в озере возле пгт Кегичёвка.
На одном из пляжей, где специалисты обнаружили кишечную палочку, предупреждающих знаков о запрете купания нет.
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