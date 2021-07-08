У Харківській області за час епідемії від ковіда померли 3552 пацієнта
За даними Харківського облатсного лабораторного центру МОЗ України на ранок 8 липня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 20 осіб.
Від ускладнень ковіда померли 6 пацієнтів.
Нагадаємо, що в Харкові сталося масове отруєння.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Хворих госпіталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19.
"Хворі госпіталізовані і знаходяться на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості", - повідомили в центрі.
Хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова.
Офіційна причина захворювання-з'ясовується.
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