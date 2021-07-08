В Харьковской области за время эпидемии от ковида умерли 3552 пациента
По данным Харьковского облатсного лабораторного центра МОЗ Украины на утро 8 июля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 20 человек.
От осложнений ковида скончались 6 пациентов.
Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление.
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Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.
"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести", — сообщили в центре.
Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.
Официальная причина заболевания - выясняется.
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