На Харківщині зростатиме температура повітря

Антициклон Cornelieke несе на Харківщину африканську спеку.

Протягом 7-10 днів погодні умови в Харківській області будуть формуватися під впливом антициклону Cornelieke.

Температурна в Харківській області зростатиме.

Вдень очікується до + 28 ... + 33°C, а з 13 липня температура підніметься до +32 ... + 37°C.

Опадів у регіоні до середини липня не очікується.

Нагадаємо, харків'яни скаржаться на нашестя кліщів

Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.

Жителі просять обробити все місто від кліщів.

"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.

Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людина.

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