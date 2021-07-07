На Харківщині зростатиме температура повітря
Антициклон Cornelieke несе на Харківщину африканську спеку.
Протягом 7-10 днів погодні умови в Харківській області будуть формуватися під впливом антициклону Cornelieke.
Температурна в Харківській області зростатиме.
Вдень очікується до + 28 ... + 33°C, а з 13 липня температура підніметься до +32 ... + 37°C.
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Опадів у регіоні до середини липня не очікується.
Нагадаємо, харків'яни скаржаться на нашестя кліщів
Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.
Жителі просять обробити все місто від кліщів.
"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.
Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людина.
До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння
Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові
Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"