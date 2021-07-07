На Харьковщине будет расти температура воздуха
Антициклон Cornelieke несет на Харьковщину африканскую жару.
В течение 7— 10 дней погодные условия в Харьковской области будут формироваться под влиянием антициклона Cornelieke.
Температурна в Харьковской области будет расти.
Днем ожидается до +28 ... + 33°C, а с 13 июля температура поднимется до +32 ... + 37°C.
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Осадков в регионе до середины июля не ожидается.
Напомним, харьковчане жалуются на нашествие клещей
Об этом говорится в петицию, которую опубликовала харьковчанка Апросина Елена.
Жители просят обработать весь город от клещей.
"Очень прошу Вас, срочно принять меры по обработке города и лесов от клещей. Простая прогулка по дорожкам в лесопарке и неимоверное количество клещей сняла с себя, ребёнка и собаки. Так ещё не было никогда", — сообщила харьковчанка.
Петицию, по состоянию на 4 июля, подписали уже 226 человек.
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