На Харьковщине будет расти температура воздуха

Антициклон Cornelieke несет на Харьковщину африканскую жару.

В течение 7— 10 дней погодные условия в Харьковской области будут формироваться под влиянием антициклона Cornelieke.

Температурна в Харьковской области будет расти.

Днем ожидается до +28 ... + 33°C, а с 13 июля температура поднимется до +32 ... + 37°C.

Осадков в регионе до середины июля не ожидается.

Напомним, харьковчане жалуются на нашествие клещей

Об этом говорится в петицию, которую опубликовала харьковчанка Апросина Елена.

Жители просят обработать весь город от клещей.

"Очень прошу Вас, срочно принять меры по обработке города и лесов от клещей. Простая прогулка по дорожкам в лесопарке и неимоверное количество клещей сняла с себя, ребёнка и собаки. Так ещё не было никогда", — сообщила харьковчанка.

Петицию, по состоянию на 4 июля, подписали уже 226 человек.

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