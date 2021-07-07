У Харкові сталася потрійна ДТП

Про це повідомили в на прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Так, в результаті зіткнення трьох автомобілів є постраждала.

7 липня, близько 8: 00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Московському в Харкові.

Там зіткнулися автомобілі ЛуАЗ, Skoda і KIA.

В результаті ДТП медики госпіталізували пасажирку автомобіля Skoda.

Причини аварії встановлювала слідчо-оперативна група.

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Водій курив за кермом і показував непристойні жести пасажирам.

Один з пасажирів зняв на відео те, що відбувається, що викликало великий резонанс в мережі і "герою" заборонили виїжджати на маршрути.

Керівництво депо розглядає питання про звільнення зухвалого співробітника за статтею трудового кодексу.

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