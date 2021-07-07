У Харкові сталася потрійна ДТП
Про це повідомили в на прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Так, в результаті зіткнення трьох автомобілів є постраждала.
7 липня, близько 8: 00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Московському в Харкові.
Там зіткнулися автомобілі ЛуАЗ, Skoda і KIA.
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В результаті ДТП медики госпіталізували пасажирку автомобіля Skoda.
Причини аварії встановлювала слідчо-оперативна група.
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