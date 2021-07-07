У Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві
З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.
Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.
2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.
Виявили хлопчика ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.
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Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітила біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Дитину передали співробітникам поліції.
Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.
Нагадаємо, в Харківській області неповнолітній Андрій Анісімов пішов з дому і не повернувся
У Лозівському районному відділі поліції розповіли, що 17-річний хлопець вийшов з дому 6 липня близько 7 ранку.
На вигляд Андрію 17-20 років, зріст 180 см.хлопець має худорляву статуру, русяве і коротке волосся.
З собою має рюкзак чорного кольору.
У разі будь - якої інформації про можливе місцезнаходження Андрія-повідомляйте за телефонами: 095 944 1288, 099 473 0731 або 102.
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