Що відомо на даний момент

У Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві

З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.

Виявили хлопчика ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.

Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітила біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.

Дитину передали співробітникам поліції.

Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.

Нагадаємо, в Харківській області неповнолітній Андрій Анісімов пішов з дому і не повернувся

У Лозівському районному відділі поліції розповіли, що 17-річний хлопець вийшов з дому 6 липня близько 7 ранку.

На вигляд Андрію 17-20 років, зріст 180 см.хлопець має худорляву статуру, русяве і коротке волосся.

З собою має рюкзак чорного кольору.

У разі будь - якої інформації про можливе місцезнаходження Андрія-повідомляйте за телефонами: 095 944 1288, 099 473 0731 або 102.

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